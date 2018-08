لينكر: صلاح احتاج 20 دقيقة فقط لتسجيل أول أهدافه بالدوري الإنجليزي

أكد الاسطورة الانجليزية جاري لينكر عبر حسابه الشخصي على "تويتر " أن صلاح أحتاج فقط 20 دقيقة تقريبا لتسجيل أول أهدافه الشخصية بالدوري الإنجليزي بشباك وست هام يونايتد.

واحرز محمد صلاح أول أهداف ليفربول بشباك وست هام ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأنفيلد رود، والتي انتهت بنتيجة عريضة للريدز 4 – 0 .

جاري لينكر نجم إنجلترا السابق وهداف كأس العالم عام 1986 ، كتب عبر حسابه : "يبدو أن صلاح سيقدم موسم أخر رائع " في اشارة الي أن صلاح سيستمر في تألقه مرة أخري بالموسم الجديد.

وكان صلاح قدم بالموسم الماضي اداء أكثر من رائع بتسجيله 32 هدفا ليتوج بجائزة هداف الدوري الانجليزي وافضل لاعب بالبريميرليج.

جدير بالذكر أن لينكر هو أحد أشهر اللاعبين الانجليز بالقرن الماضي ولعب للعديد من الأندية مثل ايفرتون وتوتنهام وبرشلونة ، و أبرز ما يميز جاري لينكر أنه لم يحصل علي أي بطاقة صفراء او حمراء خلال مسيرته.

It’s taken @MoSalah nearly 20 minutes to score his first goal. Clearly a one season wonder.