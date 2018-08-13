بالصور - سان جيرمان يحتفل بالمونديال ويهزم كان في الدوري الفرنسي

استهل فريق باريس سان جيرمان، حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي بالفوز على كان 3 / صفر ،خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الأولى من مسابقة الدوري والتي شهدت أيضا فوز ليون على أميان 2 / صفر وستراسبورج على بوردو 2 / صفر.
وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من نيمار وأدريان رابيو وتيموثي ويا في الدقائق العاشرة و35 و89.
وحصد باريس سان جيرمان أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم وظل فريق كان بلا نقاط.
ويلعب باريس سان جيرمان مع جانجون يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من الدوري، فيما يلعب كان مع نيس في ذات اليوم ونفس الجولة.
وفي المباراة الثانية، فاز ليون على أميان 2 / صفر.
وسجل هدفي ليون بيرتران تراوري وممفيس ديباي في الدقيقتين 24 و75.
وحصد ليون أول ثلاث نقاط له بالدوري هذا الموسم.
ويلتقي ليون في الجولة الثانية مع فريق ستاد ريمس يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب أميان مع مونبلييه يوم السبت المقبل في ذات الجولة.
وأنهى ليون الموسم الماضي في المركز الثالث، فيما أنهى أميان الموسم الماضي في المركز الثالث عشر.
وفي المباراة الثانية، فاز ستراسبورج على بوردو بهدفين نظيفين.
وسجل هدفي ستراسبورج إبراهيما سيسوكو ونونو دا كوستا في الدقيقتين 68 و78.
واضطر فريق بوردو لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13 بعد طرد اللاعب بابلو.
وحصل ستراسبورج على أول ثلاث نقاط له بالدوري هذا الموسم، فيما يظل فريق بوردو بلا نقاط.