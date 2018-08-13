بالصور - سان جيرمان يحتفل بالمونديال ويهزم كان في الدوري الفرنسي

استهل فريق باريس سان جيرمان، حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي بالفوز على كان 3 / صفر ،خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الأولى من مسابقة الدوري والتي شهدت أيضا فوز ليون على أميان 2 / صفر وستراسبورج على بوردو 2 / صفر.

استهل فريق باريس سان جيرمان، حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي بالفوز على كان 3 / صفر ،خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الأولى من مسابقة الدوري والتي شهدت أيضا فوز ليون على أميان 2 / صفر وستراسبورج على بوردو 2 / صفر.

استهل فريق باريس سان جيرمان، حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي بالفوز على كان 3 / صفر ،خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الأولى من مسابقة الدوري والتي شهدت أيضا فوز ليون على أميان 2 / صفر وستراسبورج على بوردو 2 / صفر.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من نيمار وأدريان رابيو وتيموثي ويا في الدقائق العاشرة و35 و89.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من نيمار وأدريان رابيو وتيموثي ويا في الدقائق العاشرة و35 و89.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من نيمار وأدريان رابيو وتيموثي ويا في الدقائق العاشرة و35 و89.

وحصد باريس سان جيرمان أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم وظل فريق كان بلا نقاط.

وحصد باريس سان جيرمان أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم وظل فريق كان بلا نقاط.

وحصد باريس سان جيرمان أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم وظل فريق كان بلا نقاط.

ويلعب باريس سان جيرمان مع جانجون يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من الدوري، فيما يلعب كان مع نيس في ذات اليوم ونفس الجولة.