اتفاقية بين «القوى العاملة» و22 شركة خاصة لصرف علاوة 10% لـ9973 عاملا بالشرقية

يشهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ومحافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد، اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، توقيع اتفاقيات عمل جماعية بين الوزارة، و22 شركة قطاع خاص بالشرقية يعمل بها نحو 9973 عاملا تقضي منح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي.

يوقع الاتفاقيات رؤساء الشركات الـ 22 وعن الوزارة خالد المصري مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية.

وقال الوزير: «إن صرف هذه العلاوة للعاملين بشركات القطاع الخاص تأتي بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة، خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018 وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشأن قواعد صرف العلاوة المذكورة، وذلك إيمانا بشركات القطاع الخاص بمسئوليتها الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالمجموعة وأسرهم، كذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل».