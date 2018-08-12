محافظ السويس يتابع عمل لجان تقنين الأراضي واسترداد حق الدولة

التقى اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، بأعضاء لجنة استرداد الأراضي بالسويس، وذلك بحضور اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء لجان التقنين؛ لمناقشة عمل لجان التقنين والموقف التنفيذي لهذه اللجان، التي ينتهي العمل بها في 20 فبراير 2018.

كما ناقش المحافظ موقف الأراضي المستردة، بعد إزالة التعديات الموجودة عليها، وأفضل استخدام مناسب لإقامة مشروعات خدمية ومرافق ومدارس.

كما أعطى المحافظ تعليمات باستمرار عمل لجان التقنين وفق الخطة الزمنية المحددة من 20 أغسطس وحتى 20 فبراير والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة لكل لجنة حتى لجنة البت وإعلان عمل اللجان، كما ناقش الملفات التي تم إدخالها على المنظومة والتي وصلت 6520، وعدد الملفات التي تم عمل معاينة لها.

حضر اللقاء كلا من مدير التخطيط العمراني، والأملاك والمعلومات، والأزمات القانونية، والأملاك الزراعية وحماية أملاك الدولة.