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طرحت الفنانة أنغام «تريلر» أغنيتها الجديدة «متلخبطة» عبر حسابها الشخصي بموقع «تويتر»، مؤكدة أنها ستصدر قريبا.
الأغنية من كلمات ناصر الجيل، وألحان محمود الخيامي، ويقول مطلعها؛ «عشان كدة أنا ببعدك وكمان بقرب ليك أوي».
#أنغام .. قريباً .. #متلخبطة pic.twitter.com/gYECvs15hf
— Angham (@Angham) August 12, 2018
#أنغام .. قريباً .. #متلخبطة pic.twitter.com/gYECvs15hf