علق المهندس أشرف حبيشي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الري والموارد المائية، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، قائلًا إن هذه القناطر ستساهم في قطاعات عدة، مثل الكهرباء والزراعة ومياه الشرب، والنقل النهري والطرق.

وأضاف «حبيشي»، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «ten»، مساء الأحد، أن القناطر ينتظر منها تحسين حالة الري بالنسبة لحوالي مليون و650 ألف فدان في محافظات أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، بالإضافة إلى الجيزة، موضحًا أن محطة توليد الكهرباء بالقناطر ستولد حوالي 32 ميجا وات.

وذكر أن هذه الطاقة المولدة من المحطة إذا تم استخدامها كبديل للوقود، يمكنها أن توفر حوالي 15 مليون دولار، بما يعادل 250 مليون جنيه، مشيرًا إلى وجود تطوير في قطاع النقل النهري والسياحة، نتيجة تطوير الأهوسة الملاحية كي تعمل طوال السنة.

وتابع: «الأهوسة القديمة في القناطر القديمة كانت تتوقف في الفترة من شهر أكتوبر إلى شهر يناير»، مشيرًا كذلك إلى تطوير المحور المروري بالقناطر، بالإضافة إلى رفع مستوى المعيشة للعاملين بالقناطر، عن طريق توفير حوالي 3 آلاف فرصة عمل.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى محافظة أسيوط، صباح اليوم الأحد، لافتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد، من بينها قناطر أسيوط الجديدة ومتحف سوهاج، وكان في استقباله عدد كبير من الوزراء والمسؤولين بالدولة.