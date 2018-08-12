«صحة البحيرة»: منع إجازات الأطباء بالأقسام الحرجة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

أعلن الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الأحد، حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

حيث تم ووقف إجازات الأطباء بأقسام الاستقبال والعناية المركزة والطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة، حتى انتهاء إجازة العيد.

وشدد «عثمان» على الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى مثل «التموين، والطب البيطري» ضمن حملات مشتركة، وتشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة؛ للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

كما وجه بالمرور على ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها واتخاذ الإجراءات القانونية.