لا يعتزم بنك الشركة المصرفية SAIB زيادة رأس المال لدعم الخطة التوسعية، حسب رئيس البنك الجديد طارق الخولى، مشيرا إلى أن القاعدة الرأسمالية بالبنك تبلغ نحو 650 مليون دولار، ومعدل كفاية رأس المال نحو 14% وبالتالى لا حاجة للزيادة الفترة الحالية، مؤكدا أن المساهمين لا يدخرون جهدا فى دعم البنك سواء بالقروض المساندة أو زيادة رأس المال.

تعكف الإدارة الجديدة لبنك الشركة المصرفية SAIB خلال الفترة الراهنة على وضع استراتيجية جديدة لتوسع البنك فى السوق المحلية والتى من المنتظر أن يتم الإعلان عنها مطلع العام المقبل.

قال الخولى رئيس مجلس إدارة البنك أن مصرفه يضع على رأس أولوياته توفير احتياجات العملاء بمختلف فئاتهم، وتحسين جودة العمل، وتطوير الموارد البشرية بالبنك من خلال توفير برامج تدريب قوية فى مختلف فروع العمل المصرفى.

وأشار فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، إلى أن البنك يسعى الفترة المقبلة لتطوير البنية التكنولوجية، وإطلاق مزيد من المنتجات، بجانب التوسع الجغرافى عبر الفروع خاصة فى الأقاليم والصعيد، موضحا أن البنك يمتلك حاليا نحو 35 فرعا.

وأضاف أن محفظة قروض البنك تبلغ نحو 20 مليار جنيه منها 5.2 مليار جنيه قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتخطى نسبة الـ 20% التى وضعها البنك المركزى، مشيرا إلى وجود نسبة تركز للمحفظة فى قطاع البترول والكهرباء والغاز، وذلك بعد المشروعات الضخمة التى أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية وكان لابد من مساندتها وتوفير التمويل اللازم.

وأوضح أن محفظة الودائع تقدر بنحو 50 مليار جنيه، فيما تقدر حجم محفظة قروض الأفراد بنحو 2.2 مليار جنيه، وستشهد الفترة المقبلة إطلاق خدمات إضافية على محفظة المحمول، بالإضافة إلى إطلاق قروض للتعليم تناسب الطبقة المتوسطة.