تعرف على تشكيل برشلونة وإشبيلية في السوبر الإسباني

أعلن برشلونة وإشبيلية تشكيل فريقهم لمباراة كأس السوبر الإسباني المقامة بملعب "ابن بطوطة"مساء اليوم الأحد بمدينة طنجة المغربية.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كيلمنت لونجليه - جوردي ألبا
الوسط: سيرجيو بوسكيتس - رافينيا ألكانتارا - آرثر ميلو
الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - عثمان ديمبيلي
دكة البدلاء: ياسبر سيليسن - إيفان راكيتيتش - فيليبي كوتينيو - منير الحدادي - أرتورو فيدال - صامويل أومتيتي - ميراندا
وجاء تشكيل إشبيلية كالتالي:
حراسة المرمى: توماش فاسليك
الدفاع: جابرييل ميركادو - سيمون كاير - سيرجي جوميز - سيرجيو إسكوديرو
الوسط: إيفر بانيجا - روكي ميسا - فرانكو فاسكيز - خيسوس نافاس - بابلو سارابيا
الهجوم: لويس موريل