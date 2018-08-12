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تعرف على تشكيل برشلونة وإشبيلية في السوبر الإسباني

علي البحيري
نشر فى : الأحد 12 أغسطس 2018 - 9:31 م | آخر تحديث : الأحد 12 أغسطس 2018 - 9:33 م

أعلن برشلونة وإشبيلية تشكيل فريقهم لمباراة كأس السوبر الإسباني المقامة بملعب "ابن بطوطة"مساء اليوم الأحد بمدينة طنجة المغربية.

 

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كيلمنت لونجليه - جوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - رافينيا ألكانتارا - آرثر ميلو

الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - عثمان ديمبيلي

دكة البدلاء: ياسبر سيليسن - إيفان راكيتيتش - فيليبي كوتينيو - منير الحدادي - أرتورو فيدال - صامويل أومتيتي - ميراندا

وجاء تشكيل إشبيلية كالتالي:

حراسة المرمى: توماش فاسليك

الدفاع: جابرييل ميركادو - سيمون كاير - سيرجي جوميز - سيرجيو إسكوديرو

الوسط: إيفر بانيجا - روكي ميسا - فرانكو فاسكيز - خيسوس نافاس - بابلو سارابيا

الهجوم: لويس موريل


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