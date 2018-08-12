مدرب النجمة اللبناني: الأهلي «الأفضل» عربيا وإفريقيا

أكد بوريس بونياك، المدير الفني لفريق النجمة اللبناني، أن مواجهة الأهلي صعبة، وذلك لما يمتلكه الفريق من قوة هائلة، سواء على مستوى اللاعبين المميزين والجهاز الفنى إيضًا.
وأوضح بونياك، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد مساء اليوم: " نعلم من هو الأهلي جيدًا، وليس هناك ما يجعلنا أن نتحدث عنه، وذلك لأنه أفضل الفرق العربية والأفريقية".
وأشار بونياك، إلي إنه واجه الأهلي من قبل عندما كان يتولي المسئولية الفنية لأحد الفرق الكويتية.
وشدد المدرب، علي إنه رغم صعوبة المباراة إلا إنه لايوجد مستحيل في الكرة، وسنسعي إلي تقديم مباراة مرضية أمام الشعب اللبناني.