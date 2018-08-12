مدرب النجمة اللبناني: الأهلي «الأفضل» عربيا وإفريقيا

أكد بوريس بونياك، المدير الفني لفريق النجمة اللبناني، أن مواجهة الأهلي صعبة، وذلك لما يمتلكه الفريق من قوة هائلة، سواء على مستوى اللاعبين المميزين والجهاز الفنى إيضًا.

أكد بوريس بونياك، المدير الفني لفريق النجمة اللبناني، أن مواجهة الأهلي صعبة، وذلك لما يمتلكه الفريق من قوة هائلة، سواء على مستوى اللاعبين المميزين والجهاز الفنى إيضًا.

أكد بوريس بونياك، المدير الفني لفريق النجمة اللبناني، أن مواجهة الأهلي صعبة، وذلك لما يمتلكه الفريق من قوة هائلة، سواء على مستوى اللاعبين المميزين والجهاز الفنى إيضًا.