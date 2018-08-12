محافظ بورسعيد: «نستمع لآراء الشباب للمشاركة في صنع المستقبل»

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في اليوم العالمي للشباب خلال لقائه بحشد من الفتيات والشباب، اليوم الأحد، بمجمع الإعلام، إنه جاء ليستمع إلى آراء الشباب؛ للمشاركة في صنع المستقبل، من منطلق المصارحة والمكاشفة للمصلحة العامة وحماية للوطن.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن الهجمات الشرسة التي تتعرض لها مصر، وحرب الشائعات؛ لبث روح اليأس بين الناس.

واستعرض المحافظ، المراحل الاقتصادية التي مرت بها المحافظة بداية من النشاط التجاري الاستهلاكي للملابس المستوردة، إلى فترة التحول الصناعي ووجود العديد من مصانع لمنتجات مختلفة تنافس بجودتها السلع الأجنبية المستوردة.

كما أشار محافظ بورسعيد إلى، أن 42% من حجم صادرات مصر من القطنيات والملابس، تقود بورسعيد بتصديرها، مضيفا أنه يتم اتخاذ الإجراءات الجمركية لمنافذ الجمركية لمنع ظاهرة التهريب.