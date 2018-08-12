وزير الآثار: «السيسي» يوجه رسالة للعالم بافتتاحه متحف سوهاج

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتحف سوهاج القومي يعد بمثابة رسالة للعالم بأن مصر تنشر الثقافة والسياحة والحضارة، متابعًا أن ترسيخ الحضارة والثقافة يعزز من سُبل مكافحة الإرهاب.

وأضاف «العناني»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الاهتمام بالثقافة يعد محورًا أساسيًا للدولة المصرية، موضحًا أنه سيتم افتتاح عددًا من المتاحف الأثرية خلال الفترة المقبلة.

وذكر أن افتتاح متحف سوهاج القومي بمثابة تحدي كبير أمام المشككين في استئناف العمل به، متابعًا: «العمل متوقف منذ عام 2010، وغلق المتحف تسبب في غضب أهالي سوهاج، وشوفت الغضب ده في الواقع لما كنت في زيارة للمتحف عام 2016».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل إلى محافظة أسيوط، صباح اليوم الأحد، لافتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد، من بينها قناطر أسيوط الجديدة، قبل الانتقال إلى محافظة سوهاج لافتتاح متحفها.