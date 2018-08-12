«الثقافة» تناشد المحافظين وروساء الأحياء بعدم تجميل أو ترميم أي تمثال

قال محمد منير، المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة، إن الوزارة نجحت في خلال 48 ساعة من تشكيل لجنة؛ لاستعادة شكل تمثال الخديوي إسماعيل بمحافظة الإسماعيلية والذي كان قد أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ نتيجة للتشويه الذي أصابه.



وأضاف متحدث «الثقافة»، في مدخلة هاتفية ببرنامج «90دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أمرت بتشكيل لجنة تضم عدد من المتخصصين في التنسيق الحضاري؛ لمعاينة التمثال وإعادة رونقه بالأساليب العلمية الصحيحة، مشيرًا إلى قرار مجلس الوزراء باختصاص وزارة الثقافة بترميم التماثيل التراثية.



وأوضح أن الوزارة تعمل على الحفاظ على التراث البصري من التشوه، وترميم التماثيل الأخرى في المحافظات لحمايتها، مطالبًا جميع الجهات المعنية من المحافظين ورؤساء الأحياء بعدم تجميل أو ترميم أي تمثال يعود للتراث المصري، وإبلاغ الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



ونجحت وزارة الثقافة في زمن قياسي خلال 48 ساعة فقط، من استعادة الشكل الأصلي لتمثال الخديوي إسماعيل بمحافظة الإسماعيلية، والذي كان قد أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تشويه صورته الأصلية؛ نتيجة لأعمال الترميم غير المتخصصة.



