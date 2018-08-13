علق يسري خفاجي، رئيس الإدارة المركزية للأملاك بوزارة الري والموارد المائية، على افتتاح قناطر أسيوط الجديدة، اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا إنها تعد ثاني أكبر منشأ على نهر النيل، بعد السد العالي في أسوان.

وأوضح «خفاجي»، خلال لقائه مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن تأثير موجات المياه وحركة الملاحة نتيجة المد والجزر قد ينتج عنه آثار الزلازل، مشيرًا إلى مراعاة هذا الأمر عند تصميم القناطر، لتكون مقاومة للزلازل.

وتابع: «تم أخذ كل هذه الاحتياطات في الستائر التي أنشئت تحت المنشآت، سواء من خلال حديد التسليح أو توزيع العناصر الإنشائية في المشروع»، مشيرًا إلى إمكانية تعميم هذه الإجراءات على المنشآت الأخرى الشبيهة، متى كانت هناك حاجة إلى العمل وفقًا لذلك.

ولفت إلى الاستفادة من مياه النيل لتوليد الطاقات الصديقة للبيئة، كمشروعات التخزين والتفريغ في دمياط والسويس، متابعًا: «طول ما النهر النيل موجود فيه فرق توازن أو ارتفاع، ويحصل مسقط مائي، هتبقى فيه أعمال صديقة للبيئة».

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى محافظة أسيوط، صباح اليوم الأحد، لافتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد، من بينها قناطر أسيوط الجديدة ومتحف سوهاج، وكان في استقباله عدد كبير من الوزراء والمسؤولين بالدولة.