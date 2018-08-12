المرصد السوري: قتلى وجرحى جراء انفجار مستوع ذخيرة بريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط قتلى وجرحى اليوم الأحد جراء انفجار مستودع ذخيرة بمنطقة في الشمال السوري على الحدود التركية.

وذكر المرصد، في بيان صحفي اليوم، أن دوي انفجار عنيف هز منطقة سرمدا الواقعة في القطاع الشمالي من ريف إدلب ناجم عن مستودع ذخيرة لتاجر سلاح يعمل مع هيئة تحرير الشام، وذلك في أسفل مبنى سكني في منطقة ساحة باب الهوى داخل البلدة.

وأضاف أن الأمر تسبب بانهيار مبنى سكني، على رؤوس ساكنيه، ما تسبب بوقوع عدد كبير من الجرحى والقتلى والمفقودين، بينهم عدد من المهجرين من وسط سورية الذين وصلوا مؤخرا إلى محافظة إدلب.