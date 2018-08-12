ارتفعت محفظة القروض المشتركة ببنك قطر الوطنى الأهلى بنهاية النصف الأول من العام الجارى لتسجل 18.9 مليار جنيه مقارنة بـ 17.5 مليار جنيه نهاية العام الماضى وبزيادة 1.4 مليار جنيه تقريبا.

وسجلت استثمارات فى ادوات الدين الحكومية 39.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى 2018 مقابل 34.9 مليار جنيه نهاية 2017 وذلك بزيادة تصل إلى 5.5 مليار جنيه.

وكشفت نتائج اعمال البنك عن ارتفاع إجمالى أصول البنك بنحو 14.389 مليار جنيه بنهاية يونيو من العام الحالى بنسبة 7%، لتسجل 233.995 مليار جنيه، مقابل 219.606 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017.

وكشف البنك عن ارتفاع إجمالى ودائع العملاء بنحو 7.092 مليار جنيه وبنسبة 4% بنهاية يونيو 2018، حيث سجلت الودائع 193.769 مليار جنيه، مقابل 186.677 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017.

وارتفع صافى أرباح البنك بنحو 708 مليون جنيه وبنسبة 27% بنهاية يونيو 2018، حيث سجلت الأرباح 3.290 مليار جنيه، مقابل 2.582 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.

وارتفاع صافى أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء بنهاية يونيو من العام الحالى بنحو 10.901 مليار جنيه، وبنسبة 10%، لتسجل نحو 123.916 مليار جنيه، مقابل نحو 113.015 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017. وأبقت فاروس للأبحاث على توصيتها بزيادة الوزن النسبى لسهم بنك قطر الوطنى الأهلى عند القيمة العادلة 70 جنيها.

وأوضحت فاروس فى مذكرة بحثية أن زيادة نسبة التداول الحر للسهم إلى 10% قد تؤهل السهم للارتفاع، لافتا إلا أن تلك الزيادة من غير المتوقع حدوثها على المدى القريب.

وقالت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى وقت سابق، إن بنك قطر الوطنى قلص حصته فى بنك قطر الوطنى الأهلى ــ مصر من 97.12% إلى 95.6%.

ويبلغ رأسمال قطر الأهلى نحو 8.9 مليار جنيه (506 ملايين دولار)، موزعا على 890.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم (56 سنتا).

وعلى جانب آخر، تقدم البنك نهاية الاسبوع الماضى للبورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، من خلال توزيع أسهم مجانية.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من البنك جار فحصها واستكمالها وعرضها على لجنة القيد.

وكان مجلس إدارة الشركة، اقترح يناير الماضى، زيادة رأسمال البنك من 8.9 مليار جنيه إلى 9.79 مليار جنيه، عن طريق توزيع أسهم مجانية موزعة على عدد 89.04 مليون سهم بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، بواقع سهم مجانى لكل 10 أسهم.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية للبنك فى فبراير الماضى، مقترح مجلس إدارة الشركة، بزيادة رأس المال المصدر للبنك إلى 9.7 مليار جنيه. والزيادة ممولة من الاحتياطى العام وفقا للمركز المالى لعام 2017.