ميندي يرد على تصريحات جوارديولا في مانشستر سيتي

رد الدولي الفرنسي بينجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي على تصريحات مدربه الإسباني بيب جوارديولا بأن ميندي يحتاج لنسيان وسائل التواصل الإجتماعي وتحسين الكثير من الأشياء".

وغرد ميندي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" على تصريحات جوارديولا قائلا: "سأعد بذلك".

وكان جوارديولا قد أكد في تصريحات تليفزيونية عقب فوز فريقه على أرسنال اليوم الأحد أن ميندي يضيف الطاقة الهجومية للسيتي، ولكنه يحتاج لتطوير الكثير من وأهمها إقناعه بهدوء بالتخلي عن وسائل التواصل الإجتماعي".

وتلغب مانشستر سيتي حامل لقب البريمييرليج على أرسنال 2-0 بملعب "الإمارات" في الجولة الأولى من المسابقة لموسم 2018-2019.