وفاة الروائي البريطاني نيبول الحائز على جائزة نوبل للآداب عن 85 عاما

توفي الروائي البريطاني فيديادر سوراجبراساد نيبول، الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 2001، عن عمر يناهز 85 عاما، حسبما ذكرت وكالة أنباء برس أسوسيشن البريطانية، نقلا عن بيان صادر من زوجته مساء السبت.



وتوفي نيبول بسلام في منزله بالعاصمة البريطانية لندن، وفقا لزوجته لادي نيبول.



وقالت في بيان "لقد كان عملاقا في كل ما حققه، وتوفي محاطا بالذين أحبهم بعد أن عاش حياة كانت زاخرة بالإبداع الرائع والاجتهاد".



وفاز نيبول، ذو الأصول الهندية الكاريبية، والذي ولد في ترينيداد في عام 1932، أيضا بجائزة بوكر في عام 1971 كما منحته الملكة إليزابيث لقب فارس في عام 1990.