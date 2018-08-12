ميلنر وماني يشيدان بفوز ليفربول على ويستهام

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أشاد جيمس ميلنر، لاعب وسط فريق ليفربول، بانتصار فريقه الكبير 4 / صفر على ضيفه ويستهام يونايتد في مستهل مباريات الفريقين ببطولة الدوري الانجليزي.

وقال ميلنر لشبكة (سكاي سبورتس) عقب المباراة "دائما ما تكون هناك حالة من الترقب والانتظار لما سيحدث في المباراة الأولى للموسم".

أوضح ميلنر "إنه انتصار جيد، قدمنا أداء مرضيا للغاية، لكن يمكننا دائما تطوير الأداء".

اختتم لاعب ليفربول حديثه قائلا "كان الأمر الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق انطلاقة جيدة في الموسم الجديد".

وافتتح النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف البطولة في النسخة الماضية، أهداف الفريق الأحمر، قبل أن يضيف السنغالي ساديو ماني الهدفين الثاني والثالث، فيما اختتم دانييل ستوريدج مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع، ليحصد ليفربول الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990، أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

من جانبه، قال ماني بعد المباراة "لعبنا كرة قدم رائعة، وخلقنا الكثير من الفرص، وحققنا الفوز عن جدارة".

أضاف ماني "أعتقد ان الفريق كان رائعا اليوم".