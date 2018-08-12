حلا شيحة تكشف حقيقة علاقتها بابنة خيرت الشاطر

كشفت الفنانة حلا شيحة، عن حقيقة علاقتها بخديجة خيرت الشاطر، قائلة: «لم تربطني صداقات حميمة مع أحد، وعلاقتي بها سطحية جدًا».



وأوضحت «شيحة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس السبت، أنها تعرفت عليها من خلال المدرسة التي يلتحق بها أبناؤها لمدة سنة واحدة فقط، مؤكدة على عدم وجود علاقة صداقة تجمع بينهما.



وعن سبب طلب خديجة الشاطر منها العودة إلى الحجاب، قالت: «ممكن تكون متعاطفة معايا أو شيفاني في مكان تاني، بس من حق كل واحد يختار ما يشاء بحرية شخصية ربنا هو اللي هيحاسب كل واحد عن اختياراته، وربنا جميل وينظر إلى الناس برحمه».



وعلقت على بعض التعليقات المتشددة التي تضر بالإسلام، قائلة إن قرار خلعها للحجاب لا يضر بالإسلام أكثر مما يفعل بعض المتشددين، من خلال النقد المتطرف الذي يسيء للدعوة بدلًا من إيصال المعلومة بالإقناع.



يُذكر أن الفنانة حلا شيحة، أعلنت خلعها الحجاب وعودتها مرة آخر ى للفن، من خلال عرض صور لها بدون الحجاب، بعد اعتزالها التمثيل منذ 11 عامًا في عام 2007، وأثارت جدلًا واسعًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.