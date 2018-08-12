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نفت الفنانة حلا شيحة، ما ردده الداعية محمد الصاوي في الفيديو الذي نشره عبر الإنترنت عن محادثته الهاتفية مع زوجها، متابعة أن الفيديو يعد انتهاكًا لخصوصيتها فضلًا عن خوضه في حياتها الشخصية بشكل لا يقبله أحد.



وأكدت «شيحة»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس السبت، على عدم تأثر علاقتها مع زوجها بسبب قرار خلع الحجاب، قائلة: «علاقتي بزوجي جيدة جدًا، ونشر فيديو على الإنترنت ينفي ما قاله الداعية محمد الصاوي».



وعن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إنها لا تمتلك أي صفحة على «الفيسبوك» أو «انستجرام» حاليًا، موضحة أنها ستقوم بإنشاء صفحة على «السوشيال ميديا» قريبًا.



وتوجهت بالشكر لكل من ساعدها ودعمها من الفنانين في قرارها الشخصي، معقبة: «قراري لم يكن بسبب افتقادي للنجومية، والناس بيعرفوني في الشارع وليا جمهور كبير وأنا عيشت في بيت بشوف فيه الفنانين والنجوم من صغري».



يُذكر أن الفنانة حلا شيحة، أعلنت خلعها الحجاب وعودتها مرة أخرى للفن، من خلال عرض صور لها بدون الحجاب، بعد اعتزالها التمثيل منذ 11 عامًا في عام 2007، وأثارت جدلًا واسعًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.