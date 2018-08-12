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سينما زاوية تعود بـ20 فيلما مرمما ليوسف شاهين


نشر فى : الأحد 12 أغسطس 2018 - 10:42 م | آخر تحديث : الأحد 12 أغسطس 2018 - 10:42 م

قررت إدارة سينما زاوية العودة لعروضها بعد تغيير مقرها من سينمات اوديون لسينما كريم بشارع عماد الدين.

وستكون العودة بعرض 20 فيلما مرمما للراحل يوسف شاهين بمناسبة ذكراه العاشرة وهي افلام يشاهدها الجمهور في نسختها المرممة للمرة الأولى، في الفترة من 12 وحتى 22 من الشهر الجاري.

وكانت افلام مصر العالمية بالتعاون مع السيماتيك الفرنسي وجهات اوروربية عددية قد تبنت مشروعا لترميم اعمال شاهين بدأ بعرض وداعا بونابرت في مهرجان كان منذ عامين وستتوالى الفعاليات لتنتهي بوجحود ارشيف الكتروني كامل لشاهين عبر الانترنت بالاضافة لمكتبة الاسكندرية مسقط رأسه.


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