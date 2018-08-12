قال محمود منتصر الرئيس التنفيذى ونائب رئيس بنك الاستثمار القومى لـ«مال واعمال ــ الشروق» إن حصيلة البنك من شهادات الادخار ذات العائد الثابت 15.75% بلغت 49 مليار جينه منذ 27 مايو الماضى وحتى الآن.

وتعد شهادة الاستثمار ذات العائد 15.75% ومدتها عام هى الاعلى عائد فى السوق المصرفية والتى يطرحها البنك الأهلى المصرى نيابة عن بنك الاستثمار القومى.

وتقدر الحصيلة اليومية لشهادات الاستثمار ذات العائد 15.75% بنحو 1.1 مليار جنيه يوميا، واستبعد منتصر خفض العائد على الشهادة فى الوقت الحالى.

وجمع البنك نحو 70 مليار جنيه من شهادات الادخار ذات العائد 17.25% و 16.25% التى طرحها العام الجارى.

وكان البنك قرر فى مايو الماضى خفض العائد على الشهادة بنحو 0.5% بسبب تراجع معدل التضخم، وزيادة تكلفة الاموال على الشهادة التى كانت تجذب يوميا نحو مليارى جنيه قبل خفضها مؤخر ــ حسب تصريحات منتصر فى وقت سابق. كما خفض البنك الفائدة على شهادة الاستثمار (ب) ذات العائد الثابت 15.25% والتى تبلغ مدتها 3 سنوات، ربع فى المائة، لتصل إلى 15% فقط يصرف عائدها كل 3 أشهر. وطرح بنك الاستثمار القومى شهادة استثمار لمدة عام بعائد ثابت 20% تزامنا مع قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ومع اول خفض لسعر الفائدة فى فبراير الماضى صدر البنك شهادة جديدة بعائد ثابت 17.25 %، لتنخفض إلى 16.25% مع الخفض لثانى سعر للفائدة الذى اقره البنك المركزى فى مارس الماضى واطلقت البنوك المحلية شهادات ادخار بعائد 20% لمدة 18 شهرا تزامنا مع قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وفى 15 فبراير الماضى، عقب قرار لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة، أوقفت البنوك العمل بشهادات ذات العائد 20%، طرح شهادة جديدة مدتها عام واحد (12 شهرا فقط) بدورية عائد ربع سنوية وبعائد سنوى قدره 17 %، والذى اوقفت البنوك العمل بها ايضا اعتبارا من تاريخ 12 أبريل الماضى عقب ثانى خفض للفائدة خلال العام الجارى، حيث طرحت البنوك (الأهلى المصرى ــ مصر) منذ ذلك التاريخ وحتى الآن شهادات ادخار بعائد متغير 17% لمدة ثلاث سنوات.