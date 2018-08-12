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4 أرقام جديدة لبايرن ميونخ بعد التتويج بالسوبر الألماني

عمر علام
نشر فى : الأحد 12 أغسطس 2018 - 11:04 م | آخر تحديث : الأحد 12 أغسطس 2018 - 11:07 م

حقق بايرن ميونخ 4 أرقام جديدة بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الألماني بعد فوزه مساء اليوم الأحد على آينتراخت فرانكفورت 5-0.

وأصبح النادي البافاري أول فريق يفوز بكأس السوبر في 3 نسخ متتالية أعوام 2016-2017-2018.

كما أنه حقق النتيجة الأكبر في كأس السوبر بالفوز 5-0 على فرانكفورت.

وتوج البايرن بالسوبر الألماني للمرة السابعة في تاريخه هذا العام، حيث سبق له التتويج باللقب أعوام 2000 - 2004 - 2007 – 2010- 2012 – 2016.

وأيضا بايرن ميونخ هو أول فريق يشارك لسابع مرة على التوالي في السوبر الالماني.

يذكر أن هذا اللقب هو الأول للكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني للبافاري والذي تولى تدريب الفريق مطلع الموسم الجاري خلفاً للألماني يوب هاينكس.


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