تجديد حبس الناشط السياسي هيثم محمدين في «الانضمام لجماعة إرهابية»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول للنيابة، تجديد حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، المتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية.

وأسندت النيابة لمحمدين، الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات الحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر، واستخدام شبكة المعلومات الدولية للتحريض ضد الدولة.

و أنكر محمدين خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا الاتهامات الموجهة إليه، وذكر أنه اعتزل الحياة السياسية بعد وفاة شقيقه.