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النني على دكة ارسنال امام السيتي

محمد كمال
نشر فى : الأحد 12 أغسطس 2018 - 4:16 م | آخر تحديث : الأحد 12 أغسطس 2018 - 4:16 م

أعلن ارسنال عن تشكيلته لمواجهة مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي .

وشهدت التشكيلة تواجد محمد النني على دكة البدلاء في المباراة التي ستقام على ملعب " الإمارات" بالعاصمة لندن .

وجاءت تشكيلة ارسنال الأساسية كالاتي :- 

بيتر تشيك - هيكتور بيلرين - شكودران موستافي - سوكراتيس - ميتلاند نايلز - ماتيو جندوزي - جرانيت شاكا - هنريك مختاريان - مسعود اوزيل - ارون رامزي - بيير اوباميانج 

وجاء أحتياطي ارسنال كالأتي :- 

بيرند لينو- روب هولدينج - ليتشتاينر - محمد النني - لوكاس توريرا - اليكس ايووبي - اليكساندر لاكازيت 


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