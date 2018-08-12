النني على دكة ارسنال امام السيتي

أعلن ارسنال عن تشكيلته لمواجهة مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي .
وشهدت التشكيلة تواجد محمد النني على دكة البدلاء في المباراة التي ستقام على ملعب " الإمارات" بالعاصمة لندن .
وجاءت تشكيلة ارسنال الأساسية كالاتي :-
بيتر تشيك - هيكتور بيلرين - شكودران موستافي - سوكراتيس - ميتلاند نايلز - ماتيو جندوزي - جرانيت شاكا - هنريك مختاريان - مسعود اوزيل - ارون رامزي - بيير اوباميانج
وجاء أحتياطي ارسنال كالأتي :-
بيرند لينو- روب هولدينج - ليتشتاينر - محمد النني - لوكاس توريرا - اليكس ايووبي - اليكساندر لاكازيت