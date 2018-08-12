أعلنت وزير الدولة لشئون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، عن أنّ عمليّات البحث والتفتيش أسفرت عن انتشال 3 جثث لإرهابيين في موقع المداهمة بمدينة السلط بمحافظة البلقاء (تبعد حوالي 10 كيلومترات غرب العاصمة عمّان).

وقالت «غنيمات» -في بيان اليوم الأحد- إنه تمّ ضبط أسلحة أتوماتيكيّة بحوزة الإرهابيين، مؤكدة أن العملية الأمنية لاتزال مستمرّة.

وتنفذ قوة مشتركة من الأجهزة الأمنيّة الأردنية عملية مداهمة، لاتزال مستمرة حتى الآن، في موقع خليّة إرهابيّة في مدينة السلط بعد الاشتباه بتورّطها في حادثة الفحيص الإرهابيّة والتي أسفرت عن استشهاد رجل أمن أردني وإصابة آخرين، من بينهم مدنيون.

وتم إلقاء القبض على 5 إرهابيين منذ بدء العملية.