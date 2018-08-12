يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، افتتاح أحد أهم المشاريع الاقتصادية التي تم العمل عليها منذ سنوات عديدة، وهي قناطر أسيوط الجديدة؛ لتصب في مصلحة الزراعة والري، ومصلحة أهل الصعيد، والتي بدأ العمل عليها منذ 6 سنوات.

وترصد «الشروق» تفاصيل مشروع قناطر أسيوط الجديدة.

• متى بدأ العمل على هذا المشروع؟

تم وضع حجر الأساس للمشروع عام 2012.

• أين تقع قناطر أسيوط الجديدة؟

على بعد 545 متر شمال خزان أسوان، و400 كم جنوب القاهرة.

• ما هي تكلفة القناطر الجديدة؟

وصلت تكلفة المشروع إلى 6.5 مليار جنيه، وتمت من خلال اتفاقية بين الحكومة المصرية والألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني.

• ما هي فوائد القناطر الجديدة؟

- تحسين الري في محافظات (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، بنسبة 20%، وخدمة مليون و650 ألف فدان.

- تحسين الملاحة النهرية بين شرق وغرب النيل.

- توليد 32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة «الكهرومائية» قيمتها السنوية 100 مليون جنيه.

• مما تتكون القناطر الجديدة؟

- يتكون من 2 هويس ملاحي بعرض 17 مترا، وطول 156 مترا.

- كوبري علوي مكون من 4 حارات يربط الشرق بالغرب حمولة 70 طنا.

- محطة كهرباء مكونة من 4 توربينات.

- سد غالق.

• ما هي فوائد المحطة الكهرومائية؟

- تقليل الانبعاث من ثاني أكسيد الكربون من خلال توليد طاقة كهرباء نظيفة.

- متوسط الطاقة المنتجة سنويا من المحطة تصل لـ240 مليون كيلو وات ساعة.

- المحطة عمرها الافتراضي أطول، وتكاليف تشغيلها والصيانة منخفضة، مقارنة بمحطات الكهرباء الأخرى.

- تستطيع المحطة إنارة محافظة أسيوط بالكامل في حالة وجود أعطال كهرباء من الشبكة القومية.

- تنتج المحطة نحو 50 ألف طن من الوقود تبلغ قيمته 100 مليون جنيه سنويا.

• ما هي فرص العمل المتوفرة بالمشروع؟

وفر المشروع أكثر من 3 آلاف فرصة عمل على مدار 5 سنوات، و300 فرصة عمل دائمة بعد اكتمال المشروع.

• هل حدث تحويل لمجرى النيل؟

أحدثت قناطر أسيوط الجديدة، حدثًا فريدًا، في يونيو 2017، بتحويل مجرى النيل الرئيسي وإعادته لطبيعته الأولى بعد غمر المشروع بالمياه، ويعد هذا التحويل هو الثالث، فالتحويل الأول تم أثناء إنشاء السد العالي، والثاني أثناء إنشاء قناطر نجع حمادي الجديدة

• ما هو السد الجديد في قناطر أسيوط؟

هو سد غالق للجزء المتبقي من نهر النيل بطول حوالي 350 مترا؛ لمنع مخاطر السيول.