أكد حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، أن لجنة القيد بالنقابة قبلت 300 عضوية جديدة، بينما يجري فحص 200 طلب عضوية استكملت المستندات المطلوبة، ويتم حاليا البت في عضويتهم، مشيرا إلى استقبال النقابة ما يقرب من 3000 استمارة طلب عضوية.

وعبر «الكنيسي»، عن سعادته بالإقبال الشديد من الإعلاميين على الانضمام للنقابة، والتي وصفها بـ«الحلم الذي ناضل من أجله الإعلاميين» على مدى عشرات السنين إلى أن تحقق، مضيفاً أنه يجري الآن التنسيق مع خبير إكتواري لعمل الدراسات اللازمة بصناديق الخدمات الخاصة بأعضاء النقابة من معاشات وإعانات وتدريب ورعاية صحية.

كما كشف عن الإعداد لمشروع مدينة سكنية للإعلاميين، وقال إنه يقوم حاليا بمخاطبة الوزراء المعنين لتقديم تيسيرات وامتيازات لأعضاء النقابة.