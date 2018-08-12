تجديد حبس 8 مشجعين في أحداث شغب مباراة «الأهلي ومونانا»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 8 متهمين من رابطة «ألتراس أهلاوى» -التي أعلنت حلها- 15 يومًا، في واقعة أحداث الشغب والعنف التي شهدتها مباراة كرة القدم بين النادي الأهلي المصري ومونانا الجابوني باستاد القاهرة الدولي.

والمتهمون هم: مروان شوري، وفيصل حاتم، وشادي غنيم، ورأفت حماده، وحسام ابوالكرامات، وعمار محمد، وعمرو محمد، وإسلام أحمد .

فى سياق متصل، كانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت مطلع الأسبوع الجاري، إخلاء سبيل 5 متهمين في واقعة أحداث الشغب والعنف التي شهدتها المباراة ذاتها، بتدابير احترازية تضمنت المراقبة الشرطية.

يُذكر أن النيابة قد أسندت إلى المتهمين، تهم: تولي قيادة، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كما أسندت إليهم ارتكابهم جرائم الإتلاف العمد لممتلكات عامة والتخريب.