أشاد الدكتور نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بما وصفه باهتمام الدولة بالصعيد، مضيفًا أن «الاهتمام بالصعيد أحد المحددات الرئيسية لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وقال «مصطفى»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة أحلى»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إن «الرئيس السيسي حريص على الاهتمام بأهالينا في كل شبر على أرض مصر، وخاصة في المناطق التي لم تهتم بها الحكومات السابقة، مثل محافظات الصعيد».

وأعرب عن سعادته بما وصفه باهتمام «السيسي» بالحضارة المصرية بشكل عام، والآثار بشكل خاص، مشيرًا إلى ما تعرضت له الآثار المصرية بعد ثورة 25 يناير من إهمال وتخريب، وتأثير ذلك على السياحة، على حد قوله.

وأضاف أن «العودة للاهتمام بالثقافة والتراث والآثار أمر في غاية الأهمية، وله العديد من الإيجابيات، المتلعقة بوعي المصريين، كما أن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، حيث يساهم في توفير المزيد من فرص العمل».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، متحف سوهاج القومي، خلال زيارته للمحافظة، التي وصلها بعد زيارة لمحافظة أسيوط، افتتح خلالها قناطر أسيوط الجديدة ومشروع تشغيل 25 بئرًا جوفيًا بالطاقة الشمسية بمحافظة الوادي الجديد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



