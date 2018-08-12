كشف وزير الخارجية اليمني، الدكتور خالد اليماني، تفاصيل القمة الثنائية التي ستجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره اليمني، عبد ربه منصور هادي، غدًا الاثنين، في القاهرة.

وقال «اليماني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة في مصر»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إن «هذه القمة تأتي استمرارًا للحوار الاستراتيجي، الذي يُعقد بشكل مستمر بين الرئيسين المصري واليمني، كلما أتيحت لهم الفرصة لذلك».

وأوضح أن «الرئيس اليمني سيطلع السيسي على تطورات الأوضاع في اليمن، وتحديدًا على الصعيد العسكري، بالإضافة إلى الجهود الأممية التي تُبذل لتحقيق السلام، وحل الأزمة اليمنية».

وأضاف أن «هموم ومشكلات اليمن تعني مصر؛ لأن اليمن جزء من العمق الاستراتيجي لمصر».

وتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والشعب المصري بأكمله، على ما وصفه بكرمهم مع اليمنيين المقيمين في مصر، قائلًا: «هناك عشرات الآلاف من اليمنيين الذين يقيمون في مصر، ولا يعاملون معاملة اللاجئين أو المهاجرين، بل معاملة المواطنين».

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا الاثنين، نظيره اليمني، عبد ربه منصور هادي، لعقد مباحثات معه حول العلاقات الثنائية بين مصر واليمن، بالإضافة إلى بحث تطورات الأزمة اليمنية.