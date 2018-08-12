الأحد 12 أغسطس 2018 9:46 م القاهرة القاهرة 31°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

ضباط مركز شرطة مغاغة بالمنيا يتبرعون لسداد كفالة أحد المحبوسين لرعاية أسرته

ماهر عبد الصبور
نشر فى : الأحد 12 أغسطس 2018 - 9:35 م | آخر تحديث : الأحد 12 أغسطس 2018 - 9:35 م

جمع ضباط وأفراد مركز شرطة مغاغة، في المنيا، تبرعات فيما بينهم لسداد كفالة أحد السجناء المحكوم عليه بالسجن 13 عاما.

حيث حضر إلى المركز المدعو جمعه فضل، 72 عاما، عامل قعيد الفراش، والتقى بالعميد أحمد نشأت، مأمور مركز مغاغه، وطلب مساعدته في إخراج نجله «أحمد»، حيث إنه العائل الوحيد للأسرة المكونة من 4 أفراد والمحكوم عليه في 11 قضيه تبديد بإجمالي 13 عامًا.

وعلى الفور، بادر العميد أحمد نشأت، بدفع نصف المبلغ المطلوب «كفالات»، وجمع باقي المبلغ من ضباط المركز ودفعه بخزينه النيابة التي قررت إخلاء سبيل المواطن أحمد، وخرج رفقة والده، وسط ترحيب أهليته واستحسان أهالي مغاغة لتلك المبادرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك