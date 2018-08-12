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صلاح يسجل في فوز «رباعي» لليفربول على وست هام

محمد كمال
نشر فى : الأحد 12 أغسطس 2018 - 4:27 م | آخر تحديث : الأحد 12 أغسطس 2018 - 4:27 م

أفتتح ليفربول موسمه في الدوري الإنجليزي ، بفوز كبير على وست هام يونايتد برباعية نظيفة ، ضمن مباريات الجولة الأولى للبطولة .

على ملعب "انفيلد" بمدينة ليفربول شمال انجلترا ، إستضاف "الريدز" فريق " المطارق" ، ولم ينتظر طويلاً حتى سجل الهدف الأول عن طريق محمد صلاح هداف الدوري الموسم الماضي في الدقيقة 18 .

ليفربول أنهى الشوط الأول بهدف أخر سجله النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 45 ، وفي الدقيقة 53 أضاف هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث في المباراة .

وخرج صلاح في الدقيقة 87 وسط تصفيق الجماهير ، ليترك مكانه لزميله دانييل ستوريدج الذي لم ينتظر سوى ثواني قليلة لتسجيل الهدف الرابع لفريقه .

 


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