صلاح يسجل في فوز «رباعي» لليفربول على وست هام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفتتح ليفربول موسمه في الدوري الإنجليزي ، بفوز كبير على وست هام يونايتد برباعية نظيفة ، ضمن مباريات الجولة الأولى للبطولة .

على ملعب "انفيلد" بمدينة ليفربول شمال انجلترا ، إستضاف "الريدز" فريق " المطارق" ، ولم ينتظر طويلاً حتى سجل الهدف الأول عن طريق محمد صلاح هداف الدوري الموسم الماضي في الدقيقة 18 .

ليفربول أنهى الشوط الأول بهدف أخر سجله النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 45 ، وفي الدقيقة 53 أضاف هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث في المباراة .

وخرج صلاح في الدقيقة 87 وسط تصفيق الجماهير ، ليترك مكانه لزميله دانييل ستوريدج الذي لم ينتظر سوى ثواني قليلة لتسجيل الهدف الرابع لفريقه .