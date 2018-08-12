22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة النجمة اللبناني

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة النجمة اللبناني المقرر لها غدا الإثنين، ضمن ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية.

وضمت قائمة الأهلي التي أعلنها المدرب الفرنسي 22 لاعبًا، حيث يسافر الفريق إلى الأسكندرية بعد قليل، للدخول في معسكر مغلق، استعدادا للمباراة التي تقام على ستاد برج العرب بالأسكندرية، غدا.

وضمت القائمة كلًا من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد نجيب وصبري رحيل وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور وهشام محمد وأحمد حمودي وكريم نيدفيد ووليد سليمان ومؤمن زكريا وأحمد حمدي وميدو جابر ومحمد شريف وناصر ماهر وأكرم توفيق.

خط الهجوم: صلاح محسن ومروان محسن.

فيما تم استبعاد المغربي وليد أزارو، والتونسي علي معلول والمالي ساليف كوليبالي، من أجل إراحتهم، بسبب ضغط المباريات.