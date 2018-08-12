«الصحة»: وفاة الحالة السابعة بين الحجاج المصريين بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ظهر اليوم الأحد، عن وفاة سابع حالة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، وذلك لحاج يدعى «محمد فكري إسماعيل فايز» من محافظة الإسكندرية، يبلغ من العمر 70 عاما، ويتبع حج السياحة.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان صحفي اليوم، إن الحاج توفى داخل غرفته بالفندق، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقله إلى مستشفى «أجياد»، لافتاً إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتا إلى التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.