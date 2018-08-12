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مجلس مدينة دير مواس بالمنيا ينظم حملة للتبرع بالدم

المنيا- ماهر عبدالصبور:
نشر فى : الأحد 12 أغسطس 2018 - 2:46 م | آخر تحديث : الأحد 12 أغسطس 2018 - 2:46 م

نظمت الوحدة المحلية لمركز دير مواس بالمنيا، اليوم، حملة للتبرع بالدم شارك فيها العاملون على مستوى الإدارات المختلفة بمجلس المدينة، بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم، وضمن حملة التبرع بالدم التي تتبناها المحافظة وتبدأ من المؤسسات الحكومية.

وقال علي غلاب رئيس المركز، إن التبرع بالدم عمل إنساني يحمل العديد من الأبعاد الاجتماعية والصحية، خاصة وأن عنصر الدم لا يصنع والتبرع به يعني منح الحياة للآخرين، من خلال المساعدة في إنقاذ الجرحى والمصابين والحالات الحرجة.

وكان عصام البديوي محافظ المنيا قد وجه بالتنسيق مع الجهات المعنية من مؤسسات صحية وإعلامية ودينية لتفعيل برامج التوعية للتبرع بالدم والآثار الصحية المترتبة على المساهمة في ذلك، بالإضافة إلى نشر ثقافة التبرع بالدم والتوعية بفوائده الصحية المتنوعة، خاصة فيما يتعلق بتجديد مكونات الدم، وأنه يتم الكشف المبكر عن الأمراض والفيروسات لسرعة علاجها قبل تفاقمها.


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