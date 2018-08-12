مصدر أمني: الكفاءة والخبرة أبرز معايير حركة تنقلات ضباط أمن العاصمة

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن حركة تنقلات ضباط المديرية التي اعتمدها اللواء محمد منصور مدير الأمن، أمس راعت الكفاءة والخبرة الأمنية بين الضباط وكانت من أهم معاييرها، مشيرا إلى تشديد مدير الأمن على ضرورة التواصل مع المواطنين وحسن معاملتهم.

وأضاف المصدر الأمني، لـ"الشروق"، أن الحركة الأمنية شملت تعيين العميد حازم بدوي رئيسا لمباحث تنفيذ الأحكام، العميد هاني مخلوف، رئيسا لمباحث الأحداث، والمقدم عبد الرازق عادل لمباحث مكافحة سرقة السيارات.

كان تم نقل الرائد هاني حداد ليترأس وحدة مباحث المعصرة، والمقدم خالد سيف رئيسًا لمباحث قسم أول مدينة نصر، والرائد هاني أبو علم رئيسًا لمباحث قسم شرطة حلوان، والرائد أحمد سعيد رئيسا لمباحث الخليفة.

وتضمنت الحركة تولي الرائد أحمد طارق رئيسا لمباحث المرج، الرائد محمد أبو العطا رئيسا لمباحث الزيتون، الرائد حسين خيري رئيسا لمباحث المطرية، وترأس الرائد كريم البحيري وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية.

كما ضمنت الحركة تعيين: الرائد وسام عطية رئيس مباحث التبين، الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث قصر النيل، الرائد محمد عبد المنعم رئيس مباحث المقطم، الرائد أحمد فرج رئيس مباحث منشأة ناصر والرائد محمد كمال رئيسا لمباحث الشروق.