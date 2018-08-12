الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية بالبنك: «الأهلى المصرى» يستهدف نمو 20% فى قروض التجزئة

البنك يستهدف ضخ 25 مليارا فى القرض الشخصى.. و2.750 مليار جنيه لقرض السيارة فى يونية 2019

يستهدف البنك الأهلى المصرى ــ اكبر بنك حكومى ــ تحقيق نمو بمعدل 20% فى محفظة التجزئة المصرفية فى البنك خلال العام المالى 2018 ــ 2019، حسب تصريحات علاء فاروق الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية بالبنك.

وقال فاروق لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان محفظة التجزئة بالبنك بلغت حتى نهاية يونية 2018 نحو 46.5 مليار جنيه، بما يعادل نحو 10% من اجمالى محفظة القروض بالبنك.

«نستهدف فى العام المالى الجارى التوسع فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى وزيادة عدد بطاقات الائتمان وطرح منتجات متنوعة لجذب مزيد من الافراد تحقيقا للشمول المالى الذى يسعى اليه البنك» ــ تبعا لتصريحات فاروق.

وتبلغ محفظة التمويل العقارى بالبنك نحو 4 مليارات جنيه، منها 3.7 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى، تبعا لتصريحات فاروق، مشيرا إلى ان البنك قام بتمويل نحو 38.5 الف عميل حتى نهاية يونية الماضى ضمن المبادرة، منها حوالى 2500 وحدة سكنية قام البنك بتمويلها خلال شهرى يونية ومايو الماضى باجمالى 250 مليون جنيه.

اضاف فاروق ان البنك يدرس حاليا ضخ تمويلات جديدة بقيمة مليار جنيه لنحو 10 آلاف عميل ضمن المبادرة التى تهدف إلى دعم محدودى ومتوسطى الدخل.

وتستحوذ محفظة القروض الشخصية على النسبة الاكبر من قروض التجزئة بالبنك بمبلغ 22.5 مليار جنيه، بينما بلغت محفظة (قرض السيارة) نحو 1.8 مليار جنيه حتى نهاية يونية بمعدل نمو طفيف عن العام السابق وذلك بسبب حركة الركود التى تعانى منها مبيعات السيارات.

ويستهدف البنك الوصول بمحفظة القرض الشخصى إلى 25 مليار جنيه فى يونية 2019، مقابل 2.750 مليار جنيه المحفظة المستهدفة لقرض السيارة، تبعا لتصريحات فاروق.

وبالنسبة للبطاقات التى يصدرها البنك، قال فاروق إن البنك يصدر نحو مليون و22 ألف بطاقة ائتمانية، باجمالى رصيد مدين 3.9 مليار جنيه، وبلغت البطاقات المدفوعة مقدما 1.4 مليون بطاقة، وبطاقات الخصم المباشر 4.2 مليون بطاقة وذلك نهاية العام المالى 2017 ــ 2018.

وتعاقد البنك الحكومى مع حوالى 19 جامعة بجميع انحاء الجمهورية وذلك فى اطار سعيه إلى تنويع منتجات التجزئة المصرفية والوصول لاكبر شريحة من الافراد لتحقيق الشمول المالى، حسب تصريحات فاروق، مشيرا إلى ان مصرفه يمتلك 3 آلاف و960 ماكينة صراف آلى، و426 فرعا ووحدة مصرفية منتشرة بجميع انحاء الجمهورية.