محافظ الغربية يشهد المشروع التعبوي لمجابهة الأزمات والكوارث

شهد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اليوم الأحد، طابور عرض لبعض معدات المحافظة، ضمن المشروع التعبوي لمجابهة الأزمات والكوارث، بمشاركة ما يزيد عن 400 معدة من جميع مراكز المدن والمديريات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام محافظ الغربية بالتأكد من جاهزية كافة المعدات على مستوى المحافظة لمواجهة الأزمات والكوارث والسيول والتأكد من جاهزيتها للعمل اليومي دون وجود أي أعطال تقلل من كفاءة المعدات.

وخلال طابور العرض، أوضح محافظ الغربية أن عدد المعدات بالمحافظة يتجاوز 1700 معدة، وينقسموا إلى 190 معدة بمركز ومدينة طنطا، و145 معدة بمركز ومدينة المحلة الكبرى، و55 معدة بمركز ومدينة كفر الزيات، و30 معدة بمركز كفر الزيات، و49 معدة بمركز زفتى، و47 معدة بمركز السنطة، و46 معدة بمركز بسيون، و42 معدة بمركز قطور، و538 معدة بإدارة الحماية المدنية، و5 معدات بشرطة المرافق، و122 سيارة إسعاف، و256 سيارة متنوعة تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، و6 معدات تابعة لهيئة الطرق والنقل، و7 معدات تابعة لمديرية الطرق والنقل، و133 معدة تابعة لشركة الكهرباء، و17 معدة تابعة لشركة غاز مصر، و12 معدة تابعة لمديرية الري والموارد المائية، وتم إشراك 400 في العرض لضمان سير العمل اليومي للمعدات في جميع أنحاء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم اعتماد 4 ملايين جنيه لعمل الصيانة اللازمة لكافة المعدات المتعطلة على مستوى المحافظة، مؤكدا على ضرورة عمل حصر يشمل المعدات الخاصة مصحوبة ببيانات السائقين للاستعانة بهم في حالة حدوث أي طارئ.

رافق المحافظ اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبداللطيف الحناوي حكمدار مديرية أمن الغربية، والمهندس فتحي عبدالغني السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظة، والعقيد إيهاب غرابة المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من الضباط بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورؤساء المدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارة.