الصين تتراجع عن سياسة الطفل الواحد وتشجع مواطنيها على الإنجاب

بدأت الصين في تشجيع مواطنيها على الإنجاب، عقب 3 سنوات من اتباع سياسة الطفل الوحيد، بعدما كانت الصين تفرض غرامات على من ينجب أكثر من طفل، في وقت سابق، وذلك في محاولة منها لمعالجة التراجع السكاني، واستمرار النمو الاقتصادي.

وحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن تعديل سياسة الإنجاب لم يلقِ التفاعل المطلوب من قبل المواطنيين، ومن الوارد أن تقر الحكومة سياسة جديدة تسمح بإنجاب أكثر من طفلين.

وقالت صحيفة «الشعب» التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، إن مسألة الإنجاب لم تعد مسألة عائلية فقط بل أصبحت قضية دولة بأكملها.

وناقشت جلسة تشريعية سابقة في الصين، مقترحا لرفع كافة القيود المفروضة على الإنجاب، لكن المسودة لا تزال مجرد مشروع، في بلد هو الأكثر سكانا في العالم بما يزيد عن مليار و400 مليون نسمة.

وفي السياق ذاته، لا يجد الرجال في الصين خلال الوقت الحالي عددا كافيا من النساء للزواج، ففي الوقت التي كانت البلاد خاضعة لسياسة الطفل الوحيد، فضل الكثير من الأزواج إجهاض الإناث لأجل جلب مولود ذكر في وقت لاحق، على اعتبار أن القانون لا يسمح سوى بطفل واحد، ونتيجة لذلك تزيد نسبة الرجال عن الإناث بصورة لافتة في الصين.