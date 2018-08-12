عادل بن عزت يفوز بمنصب رئيس اتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم بالتزكية

فاز عادل بن عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمنصب رئيس اتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم بالتزكية خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد اليوم الأحد في جدة.

وانتخبت الجمعية العمومية رئيس الاتحاد المالديفي محمد شاويد نائباً أولاً للرئيس، فيما زكت الهندي صبراتا دوتا نائباً للرئيس عن منطقة جنوب آسيا، والإماراتي عبدالله الجنيبي نائباً للرئيس عن منطقة غرب آسيا.

وصادقت الجمعية على تزكية أعضاء اللجنة التنفيذية بعضوية البنجلاديشية محفوظة اختر، والنيبالي كارما تسيرينج شيربا، والسيرلانكي أنورا دي سيلفا، والبحريني الشيخ علي آل خليفة، والكويتي فهد الهملان.

وعبر عزت عن شكره وتقديره لرؤساء الاتحادات الأهلية الأعضاء في الجمعية العمومية على إيمانهم بأهمية إنشاء هذا الاتحاد، لما فيه صالح كرة القدم في قارة آسيا، والاتحاد الأعضاء فيه، مؤكداً أن الاتحاد قد وضع منذ اجتماعه الأول الأساسات المتينة التي تضمن له النجاح.

وأكد عزت بأن فكرة إنشاء الاتحاد التي أطلقها تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودي، جاءت من إيمان السعودية بما تمثله كرة القدم من شغف، باعتبارها الرياضة التي تجمع وتوحد شعوب ودول المنطقة، وسائر دول العالم، لافتاً إلى أن جمع غرب القارة بشرقها سيأتي بنتائج إيجابية كبيرة.

وأوضح عزت بأن الاتحاد ماضٍ إلى تحقيق أهدافه في ظل إيمان أعضاء الاتحاد بالمشروع، الذي وجد مباركة من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، لما يحمل من أهداف تدعم تطوير كرة القدم في قارة آسيا، وفي الاتحادات الأعضاء على كافة المستويات الإدارية والفنية والاستثمارية، وكذلك ما يتعلق بالبنية التحتية.