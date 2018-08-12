تعد الغربان مصدرا دائما للإزعاج، أو مصدر للشؤم وعدم التفاؤل لدى الكثيرين، وليس من الطبيعي أن يقوم أي شخص بالتعايش معه، أو رؤيته يتحرك أمامه، وليس عليك أن تتفاجئ عندما تجد غراب يقوم بتنظيف حديقة وجمع القمامة.

هذا ما سوف تشاهده عند دخولك حديقة "بوي دو فو" بمنطقة فيندي غرب فرنسا، حيث تم تنفيذ تجربة فريدة من نوعها، وتم الاستعانة بستة غربان مدربة، تقوم بالتقاط أعقاب السجائر والقصاصات، ووضع في صندوق كبير، وفقًا لبرنامج التنظيف الخاص بالحديقة.

ويقوم المسئولين بإطعام الفريق السداسي مقابل مهمة التنظيف، حيث يتم وضع قطعة من الطعام من وعاء صغير في كل مرة تضع فيها قمامة في الصندوق المحدد.

وقال كريستوفي جابوري مدير مدرسة تربية الصقور في المتنزه، إن الغربان مظلومة وتصنف على أنها مصدر للإزعاج، ولكن هذه الطيور ستقوم بعمل لصالح البيئة وتغير صورتها.

وأضاف نيكولاس دي فيليرز رئيس الحديقة، أن الهدف من المبادرة ليس التنظيف لآن زوار الحديقة يحرصون على نظافة المكان.

مؤكًدا أن الهدف من المبادرة هو أن تظهر للزوار أن الطبيعة نفسها يمكن أن تعلمنا العناية بالبيئة.

وتعد تلك الغربان من نوع القيق الأوراسي وهي توصف بأنها ذكية بشكل خاص، وفي الظروف المناسبة تحب التواصل مع البشر وإقامة علاقات معهم من خلال اللعب، حسب وصف رئيس الحديقة.