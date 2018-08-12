قال الفنان التشكيلي، أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، إن «قرار ابنتي بخلع الحجاب كان مفاجأة بالنسبة لنا، وقلت لها إن إيمانك قد اكتمل يا حلا».



وأضاف شيحة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس السبت، أن حلا تتخذ قراراتها بقناعة شديدة، مشيرًا إلى أن «الحجاب أو خلعه حرية شخصية، وأنا قلت لبنتي النقاب ليس من الدين، وسيحجبك عن المجتمع».



وعن اختطاف قضية ابنته من قبل بعض التيارات الإخوانية والسلفية، قال: «الإخوان وصفوا التي لا ترتدي الحجاب بالقبطية المصرية، وكلنا أقباط مصريين بشهادة التاريخ منا من دخل في الإسلام ومنا من ظل على دينه»، معلقا على بكاء أحد الشيوخ بسبب خلع ابنته للحجاب، ووصفها بالخارجة عن الدين، قائلًا: «هو اللي خرج عن الدين».



وقال شيحة، إن التمييز بين الناس يمثل محورًا أساسيًا في مشاكل الدولة المصرية، مؤكدًا على ضرورة رفع التمييز عن المجتمع؛ لعودة الهوية المصرية الحقيقية، لافتا إلى أن هناك محاولات مستمرة ومستميتة من أجل تقسيم المجتمع المصري إلى فئات.



وطالب الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، بإيجاد عقيدة للأمة تؤكد على هوية مصر الأساسية، معقبًا: «مصر أرض مقدسة، ولا يجوز أن تنضم لها أرض جديدة تندسها كما يريد أن يفتتها البعض ما بين حجاب ونقاب ومذاهب وطوائف».



يُذكر أن الفنانة حلا شيحة، أعلنت خلعها الحجاب وعودتها مرة آخر ى للفن، من خلال عرض صور لها بدون الحجاب، بعد اعتزالها التمثيل منذ 11 عاماً في عام 2007، وأثارت جدلًا واسعًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.



