تفقد طارق الملا وزيرالبترول والثروة المعدنية، معمل تكرير الإسكندرية للبترول لمتابعة سير العمل في الوحدات الإنتاجية القائمة، وكذلك الموقف التنفيذي للأعمال الحالية وفقا للبرامج الزمنية المخطط تنفيذها لرفع الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية الرئيسية خاصة البوتاجاز والسولار ووقود النافتا والترباين والمازوت والأسفلت.

وأكد «الملا» أن برنامج تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير المصرية الجاري تنفيذه يسير بمعدلات جيدة باستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة في مجال تكرير وتصنيع البترول وبمراعاة تطبيق كافة الاشتراطات البيئية.

وتفقد الوزير وحدة الاستخلاص باستخدام مذيب «NMP» صديقة البيئة بدلاً من مادة الفينول الجاري تنفيذها؛ بهدف تحقيق التوافق والالتزام البيئي وزيادة وتحسين جودة إنتاج زيوت التزييت عالية الجودة، وتبلغ إجمالي تكلفة الوحدة 240 مليون جنيه.

وخلال الزيارة الميدانية، استعرض مدحت بهجت رئيس شركة إسكندرية للبترول موقف إنتاج معمل التكرير من المنتجات البترولية الرئيسية والثانوية التي تسهم في سد جانب من احتياجات السوق المحلي، مشيرا إلى أن المشروعات الجديدة الجاري دراستها لزيادة الطاقات التكريرية والتي تشمل إقامة مشروعين جديدين للتقطير.