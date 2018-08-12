أصدر اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اليوم الأحد، توجيهاته إلى اللواء عبداللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن باعتماد الحركة الداخلية لضباط وأفراد الشرطة، والتي جاءت بتكليف العقيد وليد الجندي رئيسا لفرع البحث لمدينتي المحلة الكبرى وسمنود، والمقدم أحمد خيري جعيصة رئيسا لفرع البحث الجنائي لمدينتي السنطة، وزفتى، والمقدم عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي لمدينتي كفر الزيات وبسيون، والرائد هادي سالم رئيس مباحث كفرالزيات، والعميد أحمد أنور مأمور المرافق بالغربية، والرائد يوسف الجندي رئيس مباحث أول طنطا، والرائد أحمد رمزي رئيس مباحث مركز زفتى، والرائد سامح عمران رئيس مباحث مركز سمنود.

بينما كلف العقيد وليد فايد بمنصب رئيس مباحث الأموال العامة، والرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة، والمقدم أحمد زايد رئيس مباحث مرور الغربية والرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، والرائد أحمد الحجار رئيس وحدة مباحث قسم ثان طنطا، والرائد أحمد الصباحي رئيس مباحث تموين الغربية، والعميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية، والرائد محمد النحراوي فرع البحث الجنائي لمدينتي كفرالزيات وبسيون.

كما كلف الرائد محمد عيسوي رئيسا لمباحث مركز قطور، والرائد عبدالوهاب الخولي رئيسا لمباحث مركز بسيون، والعقيد محمود الجيار وكيلا لفرع البحث الجنائي بالمحلة، والمقدم أحمد غبارة رئيسا لقسم العمليات، والمقدم وليد العيسوي مدير مكتب مدير المباحث، والمقدم أحمد مصلح فرع البحث الجنائي بزفتى، والسنطة والرائد محمد الجمل فرع البحث الجنائي بزفتى، والسنطة والرائد عبدالعزيز الهيتمي فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، والمقدم محمد سمير وكيل فرع البحث الجنائي لمدينتي كفرالزيات وبسيون، والرائد محمد صقر رئيس مباحث المخدرات.