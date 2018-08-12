«تايلاند» تحتفل بعيد الميلاد الـ86 لملكة البلاد

بدأت، صباح اليوم الأحد، الاحتفالات على مستوى تايلاند بمناسبة عيد الميلاد الـ86 لملكة البلاد، حيث تقدم مسؤولو الحكومة حشود الشعب في جميع الأقاليم لتقديم التبرعات للرهبان البوذيين والإعراب عن تقدير الملكة، زوجة الملك الراحل راما التاسع.

وذكرت صحيفة «بانكوك بوست»، أن رئيس الوزراء برايوث تشان أوتشا أقام حفلا في متنزه سانام لوانج في بانكوك صباح اليوم. وحضر كبار المسؤولين والقادة في الدولة بين نحو 3000 شخص هذا الاحتفال.

وتشمل الاحتفالات: تقديم تبرعات من بينها أغذية مجففة للمنظمات الخيرية في بانكوك والأقاليم المجاورة.

ووقع مسؤولو الحكومة وأفراد من الشعب بأسمائهم وكتبوا تمنياتهم الطيبة للملكة في مواقع محددة لذلك.

وذكرت «بانكوك بوست» أنه من المقرر أن تنظم السلطات احتفالات وفعاليات بهذه المناسبة في القصر الكبير ومتنزه سانام لوانج مساء اليوم.

كما وافق الملك راما العاشر (ماها فاجيرالونجكورن)، الذي تولى العرش خلفا لوالده الذي رحل في أكتوبر 2016، بإقامة حفل لتبجيل الملك الراحل راما التاسع (بوميبول أدولياديج) والملكة في قصر رويال بلازا مساء يوم 17 أغسطس الجاري.