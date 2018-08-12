«كروكس» تغلق آخر مصانعها وتُطمئن المستهلكين: «لن نذهب لأي مكان»

أعلنت شركة كروكس الأمريكية غلق مصنعها الأخير في إيطاليا، وهو الخبر الذي أفزع عدد من المستهلكين والمحبين لمنتجات هذه الشركة التي تعمل في صناعة الأحذية المرنة كما تصف نفسها.

كان هذ المنتج مصدرا للخلاف منذ إطلاقه لأول مرة من 16 عاما، وهو واحد من أكثر الأحذية المكروهة في العالم بحسب وصف صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

ورغم التصميم «القبيح للحذاء» كما تصفه «إندبندنت»، عبر الكثيرون عن انزعاجهم من هذا الخبر، لتأتي الشركة لإنهاء هذا الجدل وإعلان أن هذه ليست النهاية، وأن أحذيتهم المرنة ليست إلى زوال دائم.

عندما أعلنت الشركة عن إغلاق مصانعها في الإعلان الربع السنوي الذي نشر في 7 أغسطس 2018، اعتبر الكثيرون أن كروكس ستصبح جزءا من الماضي، ودعا بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى حملة لإنقاذ الكروكس بعنوان "SAVE OUR CROCS"، ولكن «كروكس» أنهت هذا الجدل وطمأنت محبيها أنها لن تغلق نهائيا.

«إنذار خاطئ! نحن لن نذهب لأي مكان» هكذا رد حساب الشركة الرسمي عبر «تويتر» على تغريدة لأحد متابعيها، الذي طالبهم بالعدول عن هذا القرار.

ووفقا لبيان الشركة، ستغلق كروكس آخر مصنع لها في إيطاليا، بعد أن أغلقت مصنع المكسيك في مايو الماضي، من أجل "تبسيط الأعمال وتحقيق الربح" بحسب «إندبندنت»، ولكنها تحتاج إلى فترة لإعادة هيكلة مؤسساتها، وستستمر في إنتاج الأشكال الأخرى من الأحذية والمنتتجات التي تتميز بها.

هذه الخطوة لم تكن الأولى في مشوار كروكس، فقد أعلنت الشركة إغلاق أكثر من 150 متجرا ضعيف الأداء خلال العام الماضي، في خطوة واضحة لتخفيض النفقات.