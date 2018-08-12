نجحت شركة العربى الإفريقى لإدارة الأستثمارات فى زيادة حجم الأصول المدارة خلال العام بنسبة 50% لتصل إلى 4.8 مليار جنيه مقارنة بـ 3.1 مليار جنيه فى ديسمبر2017 وصرح محمد مصطفى العضو المنتدب للشركة بأن الزيادة البالغة 1.7مليار جنيه جاءت بصفة رئيسية من تعاقدات جديدة مع مؤسسات لإدارة محافظ مالية لها.

وجدير بالذكر بأن الشركة تجرى مفاوضات حاليا مع عدة مؤسسات ماليه لإدارة محافظ وإصدار صناديق استثمار، حيث تركز الشركة أستراتيجيتها على زيادة حجم المحافظ المالية وخاصة محافظ الأسهم وزيادة عدد العملاء خلال الفترة القادمة، كما اكد ان الشركة سوف تعمل جاهدة للاستمرار فى تحقيق الأداء المتميز للمحافظ المدارة.

فى سياق مختلف انطلقت فاعليات هاكاثون تحت مسمى كود جيست Code Geist Hackathon والذى يرعاه البنك العربى الافريقى الدولى فى السادس من أغسطس الحالى بمشاركة 36 فريقا من أكثر من 30 مدرسة وجامعة من مختلف محافظات مصر وبلغ إجمالى أعضاء الفرق 200 طالب وطالبة. يعد كود جيست هاكاثون أول منصة مصرية خالصة 100% للاكتشاف المبكر للنوابغ فى مراحل التعليم الثانوى والجامعى و ذلك بفضل تصميمه كتحد زمنى للفرق المتسابقة مع أقرانهم لتصميم وتنفيذ تطبيقات تكنولوجية على الحاسب الآلى أو الهاتف المحمول.

كما يهدف الهاكاثون إلى تحفيز الطلاب على مشاركة أفكارهم وتعزيز مهاراتهم التسويقية والتفاوضية وتشجيعهم على تطوير ابتكاراتهم لتصبح شركات ناشئة تتيح لهم فرصة الانخراط فى سوق العمل.

وقد شارك نخبة من كوادر البنك العربى الافريقى الدولى من قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاستدامة والتسويق والاتصال بهدف التواصل مع الطلاب وتداول الخبرات من خلال ورش العمل والندوات التى تخللت الهاكاثون على مدار أيامه الثلاثة. يأتى ذلك إيمانا من البنك بأن الآلية التى يتبعها كود جيست هاكاثون تصب مباشرة فى منظومة الأطراف المعنية بريادة الأعمال ومساندة وإعداد الشباب المصرى الواعد وتأهيلهم ليصبحوا رواد أعمال مما سيساهم فى خلق فرص عمل جديدة و عضد نمو الاقتصاد المصرى.