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أبدت الدكتور بسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، رفضها لمقترح تقليل عدد أيام العمل في المصالح الحكومية.

وقالت «فهمي»، في تصريحات لبرنامج «الحياة أحلى»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إن «تقليل عدد أيام العمل لن يحل مشكلة التكدس في الجهاز الإداري للدولة»، موضحة: «لابد من البحث عن حلول عملية لهذه الأزمة».

وشددت على ضرورة تطبيق اللامركزية لحل أزمة الجهاز الإداري للدولة، معربة عن سعادتها بما وصفه باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا التوجه.

وطالبت بضرورة توفير مناخ أدمي للموظفين داخل المصالح الحكومية، قائلة: «أنا بروح مصالح بلاقي الموظفين بيتخانقوا على الكراسي والمروحة، وده بالتأكيد بيؤثر على العمل وبالتالي مصالح المواطنين».

وأعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء دراسة مقترح لتقليل عدد أيام عمل الموظفين لتكون أربعة أيام، دون المساس بالرواتب، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق وتخفيف التكدس في المصالح الحكومية وتقليل الازدحام المروري.